Matk | Enneta ville – saa sõbraks oma matkasaabastega IV. Kuidas tekib vill? 

Villid sarnanevad põletushaavadele. Need tekivad hõõrdumise tulemusel ja kui halvad on selle tagajärjed, sõltub nii hõõrdumise tugevusest, kestvusest kui ka jala naha olukorrast.

Inimeste naha tundlikkus on erinev ja selles osas ei saa ise suurt midagi ette võtta. Nahk oskab küll ka ise ennast kaitsta, nii et tekitab mingis pidevalt hõõrdumist taluvas kohas paksema kihi, st sarvestub. See on osa saapa sissekandmisest, jalg n-ö võtab saapa kuju.

Kõige õrnem on nahk siis, kui see on niiske või lausa märg. Märja naha puhul piisab vähesest, et tekiks vill. Seega tuleb tagada, et õhuvahetus saapas toimuks võimalikult efektiivselt (loe: kasuta korralikke sokke ja vaheta neid õigeaegselt).