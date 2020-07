Matk | Enneta ville - saa sõbraks oma matkasaabastega. Kuidas saapaid kodustada? 

Enamasti vajavad saapad aega, et harjuda sinu jalgadega ning ka jalad peavad harjuma saabastega. Niisama saabaste jalas hoidmine edu ei too, saabaste kodustamiseks tuleb nendega liikuda (ja kasuta kohe ka õigeid sokke).

Inimeste jalad on väga erinevad: muhke täis, varbad eri pikkusega jne. Üldse mitte haruldane jalahäda pole ka hallux valgus (suure varba kaldumine). Saapa sissekandmine tähendab seda, et saapa nahk ja selle vahevooder võtavad jala kuju. Mida paksema voodriga on saabas, seda rohkem see jala järgi kohandub.

Korralikult sissekäidud saapad on suur varandus, mistõttu ei laena ükski kogenud matkaja neid võõrastele. Riideid, seljakotte, telke jne võib sõbrale anda, aga mitte saapaid. Lisaks sissekantud saapa individuaalsele kujule pole vähetähtis ka kogu mikrobioloogia, mis jalalt saapa sisemusse kandub.