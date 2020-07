Matk | Enneta ville – saa sõbraks oma matkasaabastega. Kui suur jalats valida? 

Eestlased on üldiselt laiema ja madalama jalalabaga n-ö päntajalad, mis eeldab ka laiemat saapaliistu. Ligi kahele kolmandikule eestimaalastest lihtsalt ei sobi meie poodides tavalised 8−9 number liistuga matkasaapad, mis on Euroopas laialt levinud normiks. Keskmisele eestlastele on vaja saabast liistuga 9−10, mis on ka põhjus, miks Nipernaadi Klubi töötas koostöös Sameliniga välja oma saapamudeli. Villimure vähenes seetõttu tuntavalt.

Samelini kiituseks tahaks veel öelda, et kui kellelgi on väga erikujulised või lausa number erineva suurusega jalad, on sealsed spetsialistid alati meile vastu tulnud ning aidanud neile rätsepatööna sobivad saapad komplekteerida. Sellise eritellimuse realiseerimiseks tuleb mõistagi aega varuda, aga kui piisavalt vara alustada, saab endale soetada jalasõbralikud saapad. Tavalise massturunduse korral sellist paindlikust mõistagi loota ei saa.

Optimaalne saapa suurus on selline, kus korraliku matkasoki ja sisetallaga saabas embab jalga ühtlaselt − ei pigista kuskilt ja samas ka ei loksu jalas. Ostmishetkel on oluline teada, et saabas venib kasutamise käigus pigem veidi suuremaks. Arvestada tuleks ka soki paksust.

Vähetähtsad pole ka sisetallad. Paksemad tallad ei tee astumist mitte ainult pehmemaks (mikropõrutuste vähendamine), vaid annavad ka jala ja pinnase vahel lisaisolatsiooni, mis on talvel oluline. Samas vähendavad paksemad tallad saapa mahtu, st saabas jääb väiksemaks.

TEE KALDPINNA TEST! Väga oluline on saapa valimisel kontrollida, kas varvastel on piisavalt ruumi. Selleks tuleks teha kaldpinna test, kus ostja astub korralikult kinni seotud saabastega kaldpinnale, saapaninad allapoole, mis matkib mäest laskumist. Paremates poodides on sellised stendid olemas, aga kui ei ole, siis aitab tavaline trepp või ka lihtsalt saapa ninaga vastu maad toksamine.