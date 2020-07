Elu mugavamaks | Huvitavat matka- ja kalastusvarustust 

Decathlon 2-Seconds-Easy 2020. Foto: Decathlon

Nüüd on Decathlon tulnud välja sama telgi uue põlvkonnaga, mis avaneb sama kiiresti, ent näeb juba märksa rohkem tõsiseltvõetava telgi moodi välja. Uues mudelis on rohkem ruumi, see on kõrgem ja hea veepidavusega. Mõeldud kahele.

Apex Watercraft kalastuskajak. Foto: Apex

Neljakordne kalapüügi maailmameister Eric Jackson on valmis saanud kalastuskajaki, mida ta ise nimetab uhkelt maailma parimaks. Videotel ja piltidel näeb see välja uskumatult stabiilne: Jackson püüab sel seistes kala ning kõigutab alust täiest jõust, ilma et see ümber läheks. Lisaks nutikad panipoaigad, kalaleidja paigaldamise võimalus jms. Ent see lõbu pole just odav, lisaks transport USAst.