Kalastusreis Slovakkiasse − suured kalad heitliku ilma kiuste 

Forelli on jõgedes väga palju, kuid suuri kalu võtma saada pole niisama lihtne. Ilmselt seetõttu, et sealsed kalad saavad sadu või rohkem kordi n-ö konksu tunda, sest enamasti kehtib seal püüa ja vabasta reegel.

Parimad jõed lendõngepüügiks jäävad Kõrg- ja Madal-Tatra mäestike vahele.

Slovakkia on turistide seas tuntud ennekõike just Tatrate poolest. Lisaks on seal suurel hulgal rahvusparke ja puutumata jõgesid.

HEA KOHT SUURE KALA PÜÜGIKS. Kalastusreisi sihtkohana ei paista Slovakkia olevat just eriti tuntud, kuigi lendõngitsemine on seal väga populaarne. Lisaks toimuvad lendõnge maailmameistrivõistlused üsna tihti just seal ja on teada, et Slovakkias püütaksegi võistlustel enim kala.