Soo silmapiirini ja sadakond saart: matkale Emajõe-Suursoosse! 

Vastu Peipsi järve sirutuv Emajõe-Suursoo on kui loodushuvilise paradiis – siin ei ole massiturismi, metsaraiet, lõhutud metsateid, prügiseid lõkkekohti ega autodega vee äärde sõitnud sumisevaid seltskondi. Tõsi, sügaval Emajõe-Suursoos pole ka avalikke matkaradu ega mugavaid laudteid, kuid sellest hoolimata pakub paik matkahuvilisele tõelist loodusgurmeed.

Nagu nimigi ütleb, on Emajõe-Suursoo suur soo. Kuid mitte ainult. See soo sisaldab endas tegelikult kümneid soosaari, raba, hulka jõgesid ja järvekesi ning ohtralt pärandkultuurilugusid. Tänapäeval on ala sisuliselt inimtühi, aasta ringi elavad inimesed vaid kolmes suursoo saartel asuvas talus ning sinnagi viivad teed, mis juhukülalisele tõkkepuudega suletud. Siinsed inimesed lihtsalt armastavad privaatsust ja seda ei maksa neile pahaks panna, sest ruumi siin ju on.

Võib ilma naljata öelda, et Emajõe-Suursoos on suurem tõenäosus kohata kotkaid kui teist inimest. Pole sugugi harv juhus, mil kotkaid tiirleb pea kohal mitte 1−2, vaid lausa kümmekond korraga. Üldse on siin rikkalikult neljajalgseid ja tiivulisi. Linnuliike on siin loendatud üle 170. Imetajatelegi on paik suurepärane elukeskkond, sest inimest ju segamas pole. Kogu see toredus vajab mõistagi kaitset – Peipsiveere Looduskaitseala hõlmab endas nii Emajõe deltasoostiku ehk Emajõe-Suursoo kui ka Piirissaare ning nende vahele jääva Peipsi järve veeala. Peipsiveere Looduskaitseala kuulub rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgalade hulka ja Natura 2000 võrgustikku.

Kanuuga rappa. Foto: Heinrich Lukk

VÕLUVALT LIGIPÄÄSMATU. Väga paljudele inimestele seostub sõna „soo“ mülka või mülkasse vajumisega, kindlasti aga märgade jalgade ja liigveega. Selgituseks olgu öeldud, et soid on erinevad ja sugugi mitte kõigis ei saa jalad märjaks. Emajõe-Suursoo koosneb mitmest soost ja rabast ning nende hulgas on esindatud kõik kolm sootüüpi: madalsoo, siirdesoo ja kõrgsoo ehk raba. Laukaid siit kahjuks ei leia või õigemini oleme nendes suplemisega vast nii 10 000 aastat hiljaks jäänud, sest Meerapalu soos võib veel märgata seal tõenäoliselt kunagi olnud laugaste jälgi.

Ligipääsmatu on ala küll. Ahunapalu külast hargnevad sohu mõned teed, mis lõpevad peagi kas tõkkepuu või taluõuega. Teisel pool soostikku on küll 2,5-kilomeetrine Emajõe õpperada, kuid see on praegu rekonstrueerimisel. Kes tahab aga suurt sood päriselt avastada, peaks seda tegema kas veesõidukiga (näiteks kanuuga), talvel jääd mööda või siis matkates ühelt soosaarelt teisele jalgsi.