Taavo Kuusiku edendab Saares jätkusuutlikku kalapüüki 

Saaremaalt pärit Taavo Kuusiku töötas aastaid Tallinnas suure rahvusvahelise haardega ettevõtte Eesti regiooni juhina. Päevast päeva ja aastast aastasse kõrgel püsinud pinge tõi aga ühel hetkel küsimuse: kui kaua see kõik niimoodi kestma peab? Ja miks?

Taavo elab nüüd taas Saaremaal ja peab kodukandis Ruhves Käbruotsa puhketalu, mis on rohkem nagu kalapüügitalu. Või veel täpsemini väljendudes haugipüügitalu, mille sarnast teist Eesti pinnal tõenäoliselt ei leidu. „Meie kandis on kindlasti Eesti parimad haugiveed, kus kalata jäämiseks tuleb vaeva näha. Samuti saab spinninguga püüda ahvenat ja meriforelli,“ kinnitab Taavo. Ta on lapsest saati siinsamas koduvetel kala püüdnud ning pakub nüüd oma klientidele kalagiiditeenust ja majutust ning rendib neile paate ja püügivarustust.