Kliima soojenemine mõjutab kalade kudemist 

Kuna paaritumiseks valmis olevad kalad ja noorjärgud on temperatuurimuutuste suhtes eriti tundlikud, võib tulevikus kuni 60 protsenti kõigist liikidest olla sunnitud lahkuma oma traditsioonilistest kudealadest.

Uues metauuringus on Helmholtzi polaar- ja mereuuringute keskuse Alfred Wegeneri instituudi eksperdid avaldanud murrangulised leiud kliimamuutuste mõju kohta kalavarudele kogu maailmas. Selgub, et oht kaladele on palju suurem, kui seni arvati, eriti arvestades asjaolu, et teatavates arenguetappides on nad eriti tundlikud veetemperatuuri tõusule.

Üks kriitiline kitsaskoht kalade elutsüklis on nende madal kuumataluvus paaritumise ajal. Teisisõnu määrab nende kudealade veetemperatuur suuresti paljunemise edukuse, muutes kalad kliimamuutuste mõjude suhtes eriti tundlikuks - mitte ainult ookeanis, vaid ka järvedes, tiikides ja jõgedes. Teadlaste analüüside kohaselt mõjutavad kliimamuutused ja veetemperatuuri tõus negatiivselt kuni 60 protsendi kõigi kalaliikide paljunemist. Nende uurimus ilmus ajakirja Science viimases numbris.

Organismid peavad hingama, et keha saaks energiat toota; see kehtib nii inimeste kui ka kalade kohta. Oma lähiümbruse tõusvate temperatuuridega saavaad organismid kohaneda vaid varustades oma keha rohkema hapnikuga. Kuid sellel võimel on teatud liigiomased piirid. Kui neid piire ületatakse, võib see põhjustada südame-veresoonkonna kokkuvarisemist.

Bioloogid kogusid kokku andmed 694 kalaliigi temperatuuritaluvuse kohta ja analüüsisid temperatuurivahemikke, mille jooksul kalad saavad ellu jääda marjas embrüona, vastsetena ja täiskasvanuna väljaspool paaritusperioodi.

"Meie leiud näitavad, et nii munarakkude embrüotena kui ka paaritumiseks valmis olevate täiskasvanutena on kalad kuumuse suhtes palju tundlikumad kui nende vastsete staadiumis või seksuaalselt küpsed täiskasvanud väljaspool paaritumisperioodi," ütleb merebioloog dr Flemming Dahlke . "Näiteks kogu maailmas võivad täiskasvanud kalad väljaspool paaritumisperioodi elada vees, mis on kuni 10 kraadi soojem, kui täiskasvanud kalad, kes on valmis paarituma või kalade mari."

Need leiud kehtivad kõigi kalaliikide kohta ja teevad selgeks, miks kalad on kuumuse suhtes tundlikud, eriti paaritumisperioodil ja embrüonaalses staadiumis.