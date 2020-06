Delfiinid õpivad kaaslastelt  

"Vaatamata erineva evolutsiooniajaloo olemasolule ja erinevates keskkondades elamisele on vaalaliste ja suurte inimahvide vahel silmatorkavaid sarnasusi: mõlemad on pikaealised, suure ajuga imetajad, kellel on suur innovatsioonivõime ja käitumise kultuuriline edasiandmine," lisab ta.

Wild märgib, et mitte kõik karpe kasutavad delfiinid ei tee seda sama sagedasti. "Mõni delfiin kasutab karpe üsna regulaarselt, samas kui teisi on karbiga nähtud ainult üks kord," räägib ta. "Ehkki võib olla ka muid seletusi, on võimalik, et mõned delfiinid on selle oskuse paremini omandanud kui teised."