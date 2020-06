Miks jahivad kiskjad meduuse? 

"Meie uuritud meduus sisaldab mõnd rasvhapet, mis on kiskjate jaoks väga väärtuslik. Rasvhapped on rakumembraanide olulised komponendid ja mängivad olulist rolli sellistes protsessides nagu kasv ja paljunemine," ütleb merebioloog ja meduuside ekspert Jamileh Javidpour Lõuna-Taani ülikoolist.

"Meduus on tõenäoliselt paljudele organismidele enamat kui lihtne saak. On tõsi, et röövloom ei saa ühe meduusi söömisest palju kasu, kuid kui ta sööb neid palju, siis pakub see toit kiskjale väärtuslikke rasvhappeid, "ütleb ta.