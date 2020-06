Suvistel grilliõhtutel eelista turvalist ja kodumaist süütegeeli 

Biofire ei tekita põlemisel kahjulikke ühendeid, see süttib rahuliku iseloomuga, ei plahvata ega jäta grillimisel toidule järelmaitseid. Geel ei sisalda kahjulikke ühendeid ning koosneb bioetanoolist. Grillsüsi töötab samuti 30% kauem, kuna põlemisprotsess söel on nii-öelda väljast sissepoole, süsi ei hakka kohe täisvõimusel tööle ning grillimine on mugav. Selle kõige taustal on liha ära kõrvetamise oht väiksem.

Biofire’i tootevalikus on nii tavaline süütegeel kui ka matkageel. Kuna süütegeeli pakend on mõõtudelt suurem, siis sobib see eelkõige kodus hoiustamiseks ja seeläbi ahjude, kaminate ning grillidel kasutamiseks. Matkageeli pakend on aga poole väiksem, niisiis on seda käepärane matkale minnes käepärane kaasa võtta.

Tarbijal võib tekkida mure, et kui toode on nii efektiivne, siis küllap kulub seda tunduvalt rohkem ning asi kujuneb kalliks. Tegelikult kulub süütegeeli ahju või kamina süütamiseks kõigest paar milliliitrit, samas pakendi suuruseks on 500 ml. Järelikult on ühe süütamise kord äärmiselt odav. Söe süütamisel sõltub kõik paljuski grilli suurusest ja söe kogusest

Biofire on turul olnud juba mitu aastat ning müüginumbrid on alaliselt tõusnud. Tänaseks müüakse edukalt ka näiteks Lätti, Leetu, Poola ja Sloveeniasse. Samas võib siiski väita, et toode pole veel massidesse jõudnud, aga sinnapoole ollakse teel. Klientide tagasiside on igal juhul äärmiselt positiivne.

Loomulikult ei jätnud koroonakriis puudutamata ka Biofire’i tegemisi. Tooraine hinnad tõusid kriisi kestel 200%, mis omakorda tähendas, et toote omahind tõusis taevasse. Oli ka hetki, mil maksti toote müümisel sellele peale. Niisiis toonitab Biofire’i meeskond, et on oluline toetada Eesti ettevõtteid. „Kindlasti tuleks praegu ja ka tulevikus eelistada kodumaist toodangut. Sellel on väga lihtne loogika, siis jääb ju raha piltlikult öeldes Eestisse ringlema – läbi selle toetame üleüldise majanduse ja heaolu kasvu,“ leiab Biofire’i meeskond.

Foto: Envato Elements

Mis on Biofire’i lugu?