Matkavarustus, mis teeb elu mugavamaks! 

Grayl Geopress veefilter. Foto: Grayl

Grayl väidab, et Geopress on maailma kõige kiiremini toimiv veefilter. 710 ml puhastamine võtab aega vaid 8 sekundit. Filter peab kinni viirused, bakterid, protozoa, pestitsiidid, raskemetallid ja koguni mikroplasti.

Teko Discovery meriinovillaga sokid. Foto: Teko

Veebiportaal outdoorsmagic.com selgitas välja tänavuse aasta paremad matkasokid ja parimaks osutusid just Teko Discovery 30% meriinovilla sisaldavad sokid. Need olla jalas mõnusad ja mugavad ka soojal aastaajal, lisaks meriinovilla tuntud antibakteriaalsed omadused. Tasub proovimist, sest ka hind on kvaliteetse matkasoki kohta väga hea.