Kuidas käituda suvises metsas: hoia loomalastest eemale 

Kas mõni metsaasukatest võib järglasi kaitstes seada ohtu meie elu? Kui käitume õigesti, siis kindlasti mitte.

Kui keegi satub üksikule maas lömitavale põdravasikale, tuleb sealt kohe tuldud teed lahkuda. Ohus pole mitte leidja, vaid vasikas. Kui teda silitada ja sülle võtta, siis võib külge jäänud inimese lõhn sundida lehma oma järglast hülgama.

Lugu on halb, kui teil juhtub kaasas olema koer. Inimese eest põdralehm oma järglasi ei kaitse, hundi eest aga küll. Koer võib vallandada lehmas emainstinkti, et kaitsta poega hundisarnase olevuse eest. Rünnaku alla sattunud lemmikloom põgeneb kaitset otsides peremehe juurde ja seab ohtu ka teid. Reegel on selline, et kevadises metsas ei ole koerale kohta.