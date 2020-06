Mitmesugust Foto | Pilk lindude maailma Kilvar Kessler , täna, 18:00 Jaga: M

SUUTÄIS SOOLAST. Vanarahvas armastas öelda, et parem suutäis soolast kui maotäis magedat. Jõgitiirule meeldib see vanasõna väga! Foto: Kilvar Kessler

Tiivuliste pildistamine on mu hobi nüüdseks üle kümne aasta. See on andnud erakordse võimaluse tutvuda nende vabade hingede käitumise ja eluga.