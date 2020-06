Vee all | Tigu ei tagane* 

„Kas olete kuulnud, mida teod teevad? Muidugi ei ole!“ Uno painutas jala konksu ja võttis suure varba pihku. „Vaadake!“ Kummardusime lähemale. Suure varba all oli sügav kriimustus.

„Siit on läinud tigu sisse,“ seletas Uno. „Ja ei tea, kas ta enam välja tulebki. Ta on niisugune loom, et läheb varbast või ükskõik kust sisse, puurib aina edasi kuni südameni välja.“