Foto | Ostame teise ringi kaamera: uuri aparaati hoolega ja tee proovipilte 

Esimene asi, millele tähelepanu pöörata, on kaamera või objektiivi välimus. Sõltuvat kaamera vanusest võib eeldada, et kasutuses olnud aparaadil leidub mõningaid kulumisjälgi ja see on täiesti normaalne. Peab aga vaatama, et kaameral ei leiduks kukkumisjälgi: mõlke, irdunud tükke jms. Tuleb avada ka kaamera akuosa ja vaadata üle, kas akupesa klemmid on kenad ja puhtad või ehk hoopis oksüdeerunud. Viimane annab märku, et kaamera on saanud niiskust.