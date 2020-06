Kohapüügi keelu lõpp Emajõel – kordame reeglid üle! 

Arvata võib, et juba püügipäeva eelsel õhtul või ööl koguneb jõele hulk paate, et kohe keelu lõppedes võtta parimad positsioonid ja alustada püüki. Möödunud aastal oli kella 22 paiku nimetatud alas 50-70 paati. Juhime tähelepanu, et püügivahenditega veekogu piiranguvööndis viibimine võrdsustatakse kalapüügiga, vt KPS § 3 lg 2.