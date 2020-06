Mida teha, kui oled eksinud? 

Seisata ja kuula, mis toimub su ümber. Kas kuuled mingeid helisid, millest võiks abi olla? Auto või rongimüra? Sel juhul ei ole auto- või raudtee kaugel. Vaata ringi – ehk märkad suitsu? See viitab matkajate lõkkele või elumajale.

Õhtu jõudes lepi mõttega, et öö tuleb veeta metsas. Jää aegsasti enne hämarat laagrisse ning püüa valmistada varjualune ja teha lõke.

Ole leitav! Kui sul on üleliigseid rõivaid, riputa kõige eredam nii kõrgele, kui

ulatud. Kui sind otsima tullakse, on see kaugele näha.