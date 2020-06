Kalaparvedes toimivad edukalt ka individualistid  

Äsja ajakirjas Nature Communications avaldatud Bristoli ülikooli teadlaste uuring heidab uut valgust sellele, miks kalaparvede käitumine vaheldub sageli absoluutse korra ja peataoleku vahel. Ilmnes, et osad kalad toimivad paremini segaduse ajal, kuna nad on tähelepanelikumad ja kiiremad toiduallikate leidmisel, teised aga saavutavad paremuse koos korrapärase parvega, kasutades ära oma proaktiivsemaid mõttekaaslasi.

On üllatav, et allumatutel ja korda põlgavatel kaladel võib olla sööda saamiseks konkurentsieeliseid, kuna nad on erksamad ja suudavad otsida uusi toiduallikaid, mis võivad teiste tähelepanu alt välja jääda, sedastasid teadlased.