Kuidas endast kriisiolukorras märku anda? 

Oskusest signaliseerides endast efektiivselt märku anda võib sõltuda meie elu ja tervis.

Signaliseerimisega ehk sõnumite teadliku edastamise ja vastuvõtmisega mitteverbaalsel teel puutume me tegelikult kokku iga päev. Kogu meie liikluskorraldus baseerub sellel − liiklusmärgid ja foorid, sõidukite tuled ja nende märguand. Isegi jalakäija annab nõuetekohase helkuri kandmisega autojuhile signaale oma asukohast. Sellele lisaks on veel signaalid, mida edastame alateadlikult riietumise, käitumise ja kehakeelega.

Üleelamissituatsioonis/kriisiolukorras kasutatakse erinevaid signaale, et näidata piirkonda, kus me parajasti asume või oma täpset asukohta. Võime ka märgistada oma liikumistee, et päästjatel oleks hõlpsam meid üles leida. Signaalide vastuvõtja võib seejuures asuda õhus (lennuvahend), maa (otsingurühm) või vee peal (laev).

Erinevad signaliseerimismeetodid sõltuvad ilmastiku- ja keskkonnatingimustest − mõjutavateks teguriteks on valguse (päikese) olemasolu, tuul ja udu. Mõistlik oleks erinevaid meetodeid omavahel kombineerida. Näiteks ei saa peegliga valgussignaale edastada pilves ilmaga ja pimedas, vaja on päikesevalgust. Samas muudab päikesepaisteline ilm suhteliselt märkamatuks enamiku kunstliku valgusega edastatavatest signaalidest.

ORANŽ SIGNAALSUITS. Eristatakse merepääste- ja maapealseid suitse. Meresuits on pakitud alumiiniumkonteinerisse, mis on kasutatav ka vees – selle põhi on raskem ja see keerab ennast vees alati püstiasendisse. Kest muutub põledes väga kuumaks ja kuival ajal maapinnal süüdates tuleb kindlasti plats ette valmistada (puhastada kergestisüttivast materjalist). Maa peal kasutatavad suitsud on enamasti militaarotstarbelised ja mõeldud pigem tegevuse varjamiseks nähtavust halvendama, näiteks et üksus saaks ohutult taanduda.

HÄÄLSIGNAALID – KARJU VÕI VILISTA. Hädasolija esmane signaliseerimisvahend on tema enda hääl. Vetelpäästega kokku puutunud inimesed teavad, et uppuja tavaliselt ei karju. Ka haavatutest teeb häält see, kellel on küll valus, aga ei midagi eluohtlikku. Tähelepanu tuleb pöörata neile, kes on pigem vait.

Mulle meeldis saate „Ringvaade” katse rabas, kus nad kehastasid hättasattunud seltskonda ning katsetasid, kui hästi hääl levib ja kuidas juhuslik seltskond sellele reageerib. Nad vehkisid kätega ja karjusid, eemal olev teine grupp nägi neid küll, aga lihtsalt lehvitas vastu. See on hea näide sellest, et su sõnum peab olema selge − näita, et oled hädas ja vajad abi.