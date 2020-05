Kalafoor soovitab toidulauale kestlikku kala ja mereande 

Kalafoori-nimelise juhendi on koostanud Maailma Looduse Fond (WWF) ja Eestimaa Looduse Fond.

Juhendi aluseks on teaduslikult hinnatud kalaliikide majandamine. WWF hindab kõiki kalajuhises toodud liike vastavalt teaduslikule meetodile, mis põhineb kolmel säästva kalanduse põhimõttel: kalapopulatsioonide hetkeseis, püügivahendite keskkonnamõju ja kui hästi on kalandus juhitud. Kasvatatavate liikide puhul on hinnatud nii sööda päritolu kui ka kasvatuse mõju ümbritsevale keskkonnale.