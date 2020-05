Loodusvaatluste maraton kutsub osalema 

Loodusvaatluste maraton toimub sel aastal 6. juuni keskpäevast 7. juuni keskpäevani.

Oluline on panna kirja liik, koht ja kuupäev. Lisaks on hea, kui märgatud liigist on ka foto või video.

Vaatlused tuleb sisestada Elurikkuse andmeportaali, kus need on avalikult kõigile kättesaadavad (v.a I kaitsekategooria liigid). Vaatlusi saab sisestada veebipõhise tööriista Legulus abil (trüki aadressireale legulus.tools), mille kasutamiseks tuleb eelnevalt teha endale kasutajanimi. Tehtud vaatlusi on võimalik hiljem parandada ja täiendada.

KUS JA KUIDAS VAADELDA? Maratonialad on üldjuhul avalikud, et kõik huvilised saaksid osaleda, aga on võimalik korraldada ka privaatne vaatluspunkt eramaal, et pere ja sõpradega loodust avastada. „Vaatlusalaks sobib park, niit või koduümbrus, kus leidub kohalikke liike. Vaatlusala võib registreerida iga loodushuviline, selleks ei pea olema loodusteadlane,“ selgitab maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel.

Harrastusteaduse sündmuse arvestusse lähevad kõik vaatlused, mis on tehtud 24 tunni jooksul, aga see ei tähenda, et kogu selle aja jooksul peab aktiivselt vaatlema. Sobiva vaatlusaja saab igaüks ise valida. Ööpäevapikkune vaatlusaeg võimaldab märgata ka öisema eluviisiga liike nagu nahkhiired, ööliblikad jt. Nii saab ala elurikkusest täpsema pildi kui ainult valgel ajal vaadeldes.

Vaatlusalade kirjapanek on küll lõppenud, aga suuremates linnades on ka avalikud vaatlusalad, kus kõik huvilised saavad kehtivaid liikumispiiranguid järgides vaatlusi teha.

Juhendid ja info vaatlusalade kohta leiad www.loodusfestival.ee/lvm. Kõigi vaatlejate vahel loositakse välja loodushariduslikke auhindu.