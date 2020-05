Uus-Meremaal suurte forellide jahil 

Uus-Meremaa jõeforell on täpselt sama liiki nagu meie jõgedes, aga tema keskmine kaal on oluliselt suurem meie omast. Tavaliseks võib pidada kahekilost kala, ilus ja suur forell kaalub kolme kilo ringis ning trofeekala algab 10 naelast ehk umbes 4,5 kilost. Iga seal püüdva kalamehe unistuseks on pääseda double-digit klubisse ehk saada 10+ naela kaaluv kala.