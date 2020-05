Grillitud ja marineeritud veiseliha-„sänku“ ise tehtud saial 

Tänane retsept koosneb kahest osast: veise välisfilee grillimine ja „sänku“ kokkupanek. See on lihtne, iizi-biizi.

Juuretise tegin ka ise, lihtsalt niisama, et näha, kas õnnestub. Ja see on ka selline hea tasane tegevus − ei pea kiirustama, aega on ja miskit ei juhtu, kui mõne tunni hilined.