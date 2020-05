Kalapüük Emajõel: arvestame püügipiirangutega 

PAADIGA EMAJÕEL. Mootorpaadiga on lubatud Emajõel sõita kogu ulatuses lähtest suudmeni ehk Võrtsjärvest Peipsini. Peab aga silmas pidama, et Alam-Pedja looduskaitsealal (Võrtsjärvest Kärevere maanteesillani) on lubatud suurim kiirus 30 km/h ning jettide ja skuutritega sõitmine on selles lõigus keelatud aasta ringi.