Veterankalamees Katenevi päevikud 1978: võimsad kohad Võrtsjärvest ning üheksakilone haug  

Reisilt tagasi tulles ja tööle minnes ootas mind aga hirmus teade –sõber Enn Henning oli sattunud mootorrattaga avariisse ja see juhtus just sel päeval, kui ma Berliini hotellis tukastasin. Enn toimetati kiiremas korras Tartusse reanimatsiooni. Helistasin kohe Tartusse, pärisin Ennu seisundi kohta, vastati, et seisukord raske, ei ole teadvusele tulnud. Päev hiljem Ennu enam ei olnud... Ta oli vaid 32.

Hommikul kell seitse startisime Sange laiu poole. Aega kulus sõidule 1,5 tundi. Loopisime lanti saarest 1-1,5 km eemal, sügavust oli seal 1-2 meetrit. Minule oli see päev eriline – püüdsin oma rekordhaugi. Kala haaras minu pöörlevat lanti ja jäi otsa vaid moka otsast kolmiku ühe haruga. Kolmikule seon ma alati külge punastest villastest lõngadest tuti, mis stabiliseerib kerimisel lanti nii, et ka aeglasema kerimise puhul hoiab pikk lant ennast horisontaalselt. Nüüd nägin selgelt, et see punane tutt on praktiliselt haugil suust väljas, seepärast väsitasin haugi pikalt, et mitte kala huult katki rebida. Läks vast oma veerand tundi enne, kui haugi paadi juurde sain. Oh, see oli kergendus, kui haug lõpuks kahvas oli. Pikkuseks oli tal koos sabaga (L) 108 cm, sabata (l) 98 cm. Kaal näitas 9,28 kg. Üks korralik kg haug oli mul veel ja 1,6 kg säinas. Kaaslased said samuti ilusaid hauge, A. Sepp püüdis kaks kala: 5,3 kg ja 1,8 kg. Välja Ediku saagiks oli kolm haugi: 3,2 kg, 2,4 kg ja 1,8 kg. Tagasitulek sadamasse võttis aega tund ja 50 minutit.