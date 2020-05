Kalateadlane Meelis Tambets: „Kalavarude seisukohalt on Emajões praegu kõik kontrolli all ja hästi.“ 

"Kõige huvitavam on fakt, et latikas tunneb ära oma kodujõe ja läheb võimalusel alati sinna kudema, täpselt nagu lõhe. Latikad, kes tulevad Peipsist kudema Alam-Pedjale, lähevad igal aastal tagasi täpselt samasse vanajõkke. Mis sest, et siin on mitukümmend vanajõge, kuhu nad võiksid minna. See on tohutult huvitav," ütleb kalateadlane Meelis Tambets.