VAATA GALERIID! Kuidas habe on muutnud minu elu? Ilusa habeme eest mitmeid auhindu saanud Margus Pent räägib oma loo! 

Näokarvade kasvatamine võib olla üheks viisiks eristuda ning mehelikkust teistele näidata. Margus Pent, kes võib olla laiale massile veel tundmatu, on töötanud mehelikkuse ja imago kujundamisega mitu aastat. Margusel on olnud võimalus üles astuda meile rohketes tuttavates reklaamides just oma eristuva habeme pärast. Tema habe on silma jäänud paljudele reklaamagentuuridele võib-olla just sellepärast, et mehe väljanägemine kehastab mehelikkust ning enesekindlust. Kuninghabe on samuti hoidnud oma pikaaegse kliendi Marguse tegemistel pilku peal ning uurisime, kuidas näokarvade kasvatamine on tema elu muutnud.

Millal sa alustasid habeme kasvatamist?

Habeme kasvatamist alustasin 2014. aastal. Praeguseks on mul habe olnud juba kuus aastat. Pole kahtluski, et see jääb nii veel pikaks ajaks.

Miks sa otsustasid üldse habeme kasvatada?

Kindlasti oli üheks põhjuseks minu tundlik näonahk. Raseerijaga habemeajamine on minu jaoks olnud alati paras piin. Pidin leidma mingi teise lahenduse. Netis surfates sattusin lehele Beards & Tattoos. See, mida ma seal nägin, oli võimas. Millised mehed, millised habemed! Ei uskunud varem, et habemed võiksid nii head välja näha – see oli nagu teine maailm. Sel hetkel olin täiesti kindel: ma tahan endale habet!

Miks peaks ühel mehel olema habe?

Sellele on lihtne vastus. Habe teeb mehe mehelikumaks. Habe on mehe uhkus ja kroon! Kui mehele on loodud habe kasvama, siis võib anda sellele võimaluse.