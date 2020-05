MATKAKÖÖGI ABC: kuidas valida priimust? 

Lume sulatamisel tuleb anum tihedalt täis tampida, sest sulanud vett saab mitu korda vähem, kui on algselt olnud lund. Paljud ei tea ka, et kui katta nõu kaanega, on soojendamine märksa efektiivsem, selgitab Mihkel.

Piirituse eelisteks on põletite soodne hind, lihtne ja kerge konstruktsioon. Miinuspoolele tuleb arvata tõsiasi, et põleti on siiski madala efektiivsusega.

Kui liiter vett läheb suvel 20 plusskraadi juures keema 13 minutiga, siis talvel miinuskraadidega kulub aega kaks korda rohkem, peaaegu pool tundi.

Ettevaatust − piiritus põleb nähtamatu leegiga, hoiatab Mihkel.

GAASIPRIIMUS MÜHISEB KUI LOOM. Gaas on meie katsetatud kütuseliikide seas kõige suurema energiasisaldusega. Gaasipõleteid toodetakse laias laastus kolme sorti: gaasiballooni peale kinnitatav kompaktne põleti, kombineeritud põleti, mis kinnitub spetsiaalse, komplektis oleva keedunõu alla, ja eraldiseisev põleti, kus viimane seisab jalgadel (või on pliidi sisse ehitatud), kütusemahutist eraldi ning on sellega ühendatud vooliku abil.

Gaasil töötavad priimused. Foto: Margo Pajuste

Matkapriimused töötavad spetsiaalsete gaasisegudega, mis on suvel ja talvel erinevad. Suvegaas sisaldab umbes 70% butaani ja 30% propaani ning talvegaasil on need protsendid vastupidised. Propaan on gaasidest kõige külmakindlam − selle keemistemperatuur, kus see suudab veel aurustuda, on −42°, selgitab Mihkel. Butaan on aga kõige levinum gaas, mida kasutatakse näiteks tulemasinates. Selle keemistemperatuur on vaid paar miinuskraadi, millest allapoole puhast butaani enam kasutada ei saa.